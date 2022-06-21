Глава МИД Польши заявил о неспособности Европы защитить себя без помощи США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Европа неспособна защитить себя без участия Соединенных Штатов, и нынешний кризис с безопасностью это показывает, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Нынешний кризис показывает четко, что без Соединенных Штатов Европа не способна защитить себя", - приводит Associated Press высказывание Рау.

При этом министр подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона все же должны брать на себя часть функций по обеспечению безопасности на континенте.

Также Рау отметил, что Польша считает участие США в обеспечении европейской безопасности "основным условием мира в Европе".