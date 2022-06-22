Три человека пострадали при возгорании самолета в США во время посадки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет MD-82 загорелся во время посадки в международном аэропорту Майами, легкие травмы получили три человека, сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что на борту авиалайнера находились 126 человек. Во время посадки у него сломалась передняя стойка шасси. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Пострадавшие доставлены в медучреждения, остальные автобусами от места остановки самолета - к терминалу.

Уточняется, что несколько рейсов в аэропорту было задержано. Служба пожарной охраны сообщила, что возгорание взято под контроль, сейчас устраняют последствия утечки топлива.

Расследование причин аварии начнется в среду, информировал Национальный совет по безопасности на транспорте.