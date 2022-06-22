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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"С учетом нахождения всех членов постоянной делегации Федерального Собрания России в санкционных списках Великобритании мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи нашим парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии", - сказал Джабаров на заседании Совета Федерации.

"Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании - дословно - не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", - сообщил он.

По словам Джабарова, 29 ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Великобритании в городе Бирмингем.

Великобритания Россия ПА ОБСЕ
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