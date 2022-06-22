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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Брюсселе пока не пришли к согласию по вопросу потолка цен на газ в Европе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что пока нет продвижения по вопросу ограничения цены на газ в Европе.

"Что касается потолка цен на газ, во время последнего (заседания) Европейского совета в мае (Европейской) комиссии было поручено провести работу с партнерами и подготовить предложение. На данный момент такого предложения еще нет. Это, возможно, объясняется тем, что прошло только три недели. Она (ЕК) должна еще завершить эту работу", - сказал чиновник на условиях анонимности, который в среду знакомил журналистов с повесткой саммита ЕС 23-24 июня.

"Существуют разные идеи об этом ограничении цен (...) Встают различные вопросы. И к настоящему моменту невозможно было прийти к консенсусу в Европейском совете по этому пункту. Но работа, конечно, будет продолжена в данном направлении. Может быть, будут представлены новые идеи", - объяснил функционер ЕС.

Он предупредил о необходимости быть осторожными с выводами в этом вопросе, "потому что некоторые лидеры полагают, что рынок уже сильно взбудоражен, если еще добавится установление потолка на цены, это только больше ухудшит ситуацию".

"Это, действительно, очень сложный вопрос", - констатировал источник.

ЕС
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