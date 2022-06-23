ВМС США проведут командно-штабные игры, посвященные влиянию изменений климата на конфликты

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ВМС США намерены на следующей неделе провести командно-штабные военные игры с целью понять, как климатические изменения могут повлиять на конфликты в будущем, сообщает The Hill.

Организаторы игр рассчитывают, что их смогут посетить представители администрации США, Пентагона, аналитических центров, академических кругов, оборонной индустрии.

The Hill поясняет, что такие проявления климатических изменений как подъем уровня Мирового океана и усиление тропических штормов могут означать существенные изменения для ВМС США в тактике и методах ведения боевых действий.

Кроме того, все более частые и сильные стихийные бедствия приведут к массовой миграции населения, которая грозит подорвать существующие системы социального обеспечения и создать новые очаги напряженности.

В настоящее время каждый вид вооруженных сил США имеет руководителя, ответственного за политику устойчивого развития: он проверяет, располагают ли войска надежной инфраструктурой и оснащены ли они в достаточной степени, чтобы адаптироваться к изменениям климата, отмечает The Hill.