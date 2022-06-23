Число случаев COVID-19 в мире превысило 541 млн

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 541 374 090, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончался 6 324 101 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 86 636 306 и 1 014 835.

Индия - 43 344 958 и 524 941.

Бразилия - 31 890 733 и 669 530.

Франция - 30 555 038 и 150 267.

Германия - 27 573 585 и 140 560.

Великобритания - 22 751 393 и 180 453.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро четверга 814,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 105 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 107, во Франции - 2 276, в Германии - 1 666, в Великобритании - 2 621.