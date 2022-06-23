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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Президент Литвы на саммите ЕС попросит поддержки из-за угрозы от РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС будет стремиться заручиться поддержкой лидеров Евросоюза для Литвы, которая в последние дни получила угрозы со стороны России в связи с ограничением транзита в Калининградскую область, заявила главный внешнеполитический советник президента страны Аста Скайсгирите.

"По нашему мнению, было бы справедливо сказать, что это дело ЕС - не Литвы, а всего ЕС в целом - и что ЕС солидарно вводит санкции", - добавила она.

Среди прочего, сказала она, Науседа должен предложить сообществу начать обсуждение седьмого пакета санкций против России.

Советник президента также сообщила, что Науседа будет добиваться единогласного одобрения лидеров сообщества на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

На прошлой неделе Европейская Комиссия рекомендовала принять такое решение.

17 июня, как сообщил губернатор Калининградской области Алиханов, Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее "большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции". По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.

В МИД РФ заявили, что "если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

В Брюсселе в четверг открывается двухдневный саммит ЕС.

Литва Гитанас Науседа ЕС Евросоюз
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