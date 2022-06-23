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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Air Arabia с июля увеличит число рейсов между РФ и ОАЭ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Arabia с 1 июля будет выполнять два рейса ежедневно между Москвой и Шарджей вместо одного, это позволит сделать стыковку для перелета в третьи страны более удобной, сообщила менеджер по продажам авиаперевозчика Оксана Северина.

"В настоящее время мы летаем ежедневно из Москвы в Шарджу, но с 1 июля авиакомпания увеличивает количество рейсов до двух ежедневных. Один будет вылетать днем, а другой поздно вечером и прилетать в Шарджу утром. Так появится больше возможностей по стыковкам, например, по таким направлениям как Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливан и другие", - рассказала она на встрече с турагентами, организованной туроператором Coral Travel.

Как отметила Северина, рейсы выполняются на Airbus А320 и А321. Для удобства российских туристов, питание на борт можно заказать как заблаговременно, так и приобрести его на борту за наличные.

Путешествовать можно как с увеличенной ручной кладью (до 10 кг), так и с багажом за дополнительную плату.

"В настоящее время есть пять основных хабов, откуда мы вылетаем – Шарджа, Рас-эль-Хайма, Абу-Даби-Касабланка и Александрия. Но с запуском еще двух авиакомпаний Fly Arna и Fly Jinnah у нас появятся еще два хаба в Ереване и в Карачи (Пакистан)", - сообщила Северина.

Air Arabia – самая крупная лоукост-авиакомпания на Ближнем Востоке, которая выполняет рейсы в 46 стран по 170 направлениям. В основном речь идет о странах Европы, Азии, Северной и Восточной Африки.

Air Arabia ОАЭ
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