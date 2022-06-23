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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Филиппины прекратили переговоры с КНР о совместной разработке месторождений нефти и газа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин в четверг объявил, что по распоряжению президента страны Родриго Дутерте Манила отказалась от переговоров с КНР по поводу совместных нефтегазовых проектов в Южно-Китайском море, сообщили западные СМИ.

"Три года прошло, но мы не добились цели добывать крайне важные для Филиппин нефтяные и газовые ресурсы не за счет нашего суверенитета", - заявил министр.

Он отметил, что пытался три года добиться соглашения для совместного поиска нефти и газа и их добычи, и что в переговорах Манила "зашла настолько далеко, насколько позволяла конституция".

Однако Локсин не уточнил, когда Дутерте отдал распоряжение полностью прекратить обсуждения вопроса с Китаем.

СМИ напоминают, что несмотря на территориальный спор с Пекином, Филиппины в 2018 году подписали соглашение с КНР о сотрудничестве в нефтегазовой сфере в акватории Южно-Китайского моря. Вместе с тем в октябре 2020 года Дутерте отменил мораторий от 2014 года на разведку месторождений у берегов Филиппин.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз, что является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.

Теодоро Локсин Родриго Дутерте Манила
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