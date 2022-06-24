РФ применяет против украинской армии тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные применяют в ходе спецоперации на Украине тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в пятницу телеканал Минобороны РФ "Звезда".

"Противодействовать невозможно, разве что уничтожить машину. Именно поэтому на "Солнцепеки" в ВСУ (вооруженных силах Украины) объявлена самая настоящая охота", - говорится в репортаже телеканала из Харьковской области.

Телеканал показал кадры ударов "Солнцепёка".

"Укрыться от залпа "Солнцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания двухсоткилограммового снаряда в цель, термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня", - сообщил телеканал.

По данным "Звезды", в спецоперации на Украине задействованы экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Западного военного округа.

Как сообщалось, "Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

В настоящее время на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система, разработана в 2001 году на шасси танка Т-72.

Вооруженные силы России начали получать тяжелые огнеметные системы нового поколения - ТОС-2, сообщил в прошлом ноябре начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.