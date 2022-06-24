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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Ученые подтвердили хорошее качество воды из разблокированного Северо-Крымского канала

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Концентрация радионуклида Цезия-137 на севере Крымского полуострова в днепровской воде, поступающей в регион по Северо-Крымскому каналу, значительно меньше, чем в Черном море. Это выяснили ученые Института биологии южных морей имени Ковалевского Российской академии наук (ФИЦ ИнБЮМ).

"После изучения материалов сотрудники Института биологии южных морей установили, что концентрация Цезия-137 в воде в районе Армянска значительно меньше концентрации этого радионуклида в Черном море, а в районе Джанкоя – ниже предела его обнаружения в окружающей среде", - сообщается в телеграм-канале научного учреждения в пятницу.

Ученые отметили также снижение в 17 раз концентрации искусственного радионуклида Стронция-90 по сравнению со значениями, полученными после первой – мартовской – экспедиции (во время весеннего половодья).

Вторая экспедиция отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ на Северо-Крымский канал состоялась в конце апреля, был расширен район исследования по основному руслу: отобраны пробы в Армянске – у входа канала на территорию полуострова – и в Джанкое.

"Результаты второй экспедиции на Северо-Крымский канал подтвердили хорошее экологическое качество воды в отношении загрязнителей ядерной и неядерной природы, что свидетельствует о полной пригодности этой воды для использования в сельском хозяйстве", - заявили ученые.

В дальнейшем Институт биологии южных морей займется изучением "широкого диапазона микроэлементов в воде Северо-Крымского канала, а также тяжелых металлов".

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось в 1961-1971 годах. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды.

Российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу, в феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине.

К концу марта канал в Крыму полностью заполнился днепровской водой.

В Минсельхозе республики заявили, что запуск канала даст импульс развитию АПК: днепровская вода позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей, эффективно развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую промышленность. В частности, впервые за 8 лет в Крыму посеяли рис.

Крым
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