Вена вернула себе первое место в списке лучших городов мира для жизни

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вена вновь признана лучшим для жизни городом мира, вернувшись на первую строчку рейтинга после двухлетнего перерыва, говорится в исследовании The Economist Intelligence Unit (EIU).

Тем временем Москва опустилась в рейтинге на 15 мест, Санкт-Петербург – на 13 строчек.

"Оба города зафиксировали падение оценок из-за роста нестабильности, цензуры, введения западных санкций и сворачивания операций западных компаний в стране", - цитирует отчет EIU издание CNBC.

Из-за событий на Украине также ухудшились позиции Варшавы и Будапешта, а Киев выбыл из рейтинга. При этом в рейтинг вошли 33 новых города, 11 из них – китайские.

Лидером прошлогоднего рейтинга был новозеландский Окленд, возглавивший список из-за того, что коронавирусные локдауны в Новой Зеландии и Австралии были сняты раньше, чем в остальных странах. Однако по мере возобновления работы кафе, ресторанов и других заведений по всему миру Окленд упал в рейтинге сразу на 33 строчки, а занимавший четвертое место Веллингтон рухнул на 46 позиций. Австралийские города Аделаида и Перт также выбыли из топ-10.

"Причиной лидерства Окленда в прошлом году стало падение оценок других городов. Без коронавируса город мог бы претендовать на место в первой десятке, но не на первую строчку", - отметил старший экономист EIU Саймон Баптист.

Второе место в списке в этом году занял Копенгаген, третье место разделили Цюрих и Калгари, пятую строчку получил Ванкувер. В десятку также вошли Женева, Франкфурт, Торонто, Амстердам, Осака и Мельбурн.

Немецкие города продемонстрировали самый сильный рост в рейтинге. Франкфурт подскочил сразу на 32 строчки, Гамбург – на 31 позицию (до 16-го места), Дюссельдорф – на 28 строчек (до 22-го места).

Лондон поднялся на 28 мест, до 33-ей строчки рейтинга, Манчестер – на 27, до 28-го места.

Худшим для жизни городом мира признан сирийский Дамаск, занявший в рейтинге последнее 172-е место. В числе остальных аутсайдеров оказались столицы беднейших государств Африки и Азии, включая Лагос, Триполи, Алжир, Карачи и Порт-Морсби.

Рейтинг самых удобных для жизни городов мира составлен EIU с учетом более 30 факторов, разделенных на пять больших категорий – стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Так, средний индекс Вены составляет 99,1 пункта из 100, а оценка Дамаска – 30,7 пункта.