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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Двух россиян в Абхазии приговорили к длительным срокам в колонии за сбыт наркотиков

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сухумский городской суд вынес приговор жителю Ставрополья Вадиму Ботиеву и уроженке Кубани Елене Синельниковой, признав их виновными в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Ботиева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Синельникова также оштрафована на ту же сумму и приговорена к 15 годам заключения, но в колонии общего режима, говорится в сообщении.

По данным следствия, осужденные разместили в различных местах Сухумского микрорайона Маяк 11 тайных закладок с наркотиками. В тот же день их задержали. У Ботиева были обнаружены еще 46 свертков с метадоном.

Абхазия
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