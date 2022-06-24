Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

РЖД приостановили отправку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" приостановило погрузку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу.

Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены, сказано в материалах РЖД.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу". "Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет", - добавили в РЖД.

РЖД Белоруссия Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Верховный суд США отменил прецедентное решение, гарантировавшее право на аборт

Польша получит кредит в 450 млн евро для помощи украинским беженцам

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ
Военная операция на Украине

ЛНР сообщила о контроле над поселками Горское и Золотое и уничтожении там группировки ВСУ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июня

Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия

Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });