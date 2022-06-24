РЖД приостановили отправку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" приостановило погрузку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу.

Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены, сказано в материалах РЖД.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу". "Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет", - добавили в РЖД.