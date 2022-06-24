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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Запуск зонда Psyche к одноименному астероиду в 2022 году не состоится

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Запуск миссии межпланетной автоматической станции Psyche ("Психея") к одноименному астероиду не состоится в 2022 году из-за неготовности программного обеспечения для ее проведения, сообщила в пятницу директор отдела планетарных наук NASA Лори Глейз.

"По результатам всестороннего анализа (...) специалисты, задействованные в проекте, и Лаборатория реактивного движения (JPL NASA) определили, что Psyche не сможет быть запущена в рамках доступного стартового окна в 2022 году, которое (намечено на период - ИФ) с 20 сентября по 11 октября", - заявила Глейз на телеконференции, посвященной миссии.

Она добавила, что специалисты проанализируют возможность отправить аппарат к астероиду в 2023 или же в 2024 году. Решение о дате начала миссии будет принято по результатам расширенного независимого исследования, в котором примут участие представители правительства, ученого сообщества и частного сектора. Оно будет обнародовано в ближайшие месяцы.

По словам директора Лаборатории реактивного движения NASA Лори Лешин, причиной отмены миссии стали "трудности с программным обеспечением для системы управления, навигации и контроля аппарата".

Она отметила, что необходимое программное обеспечение было разработано, однако специалисты не успевают провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в способности системы благополучно отправить аппарат к астероиду.

"Как вы знаете, планетарные миссии имеют сжатые сроки для запуска, и Psyche в этом не исключение, она зависит от пересечения планетарных орбит, необходимых для отправки аппарата к "Психее", у нас сжатые сроки и у нас не осталось времени для запуска в 2022 году", - сказала Лешин.

Планировалось, что зонд будет запущен в 2022 году и достигнет одноименного астероида, расположенного в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, в 2026 году.

Для достижения цели зонд будет использовать солнечную электрическую тягу, генерируемую солнечными батареями, а также совершит маневр, используя гравитационные силы Марса, для выхода на необходимую орбиту. Достигнув астероида, межпланетная станция сблизится с ним и проведет на его орбите 21 месяц, делая снимки, а также изучая его строение, по данным ученых, богатое никелем и железом, и магнитное поле.

NASA Psyche Психея
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