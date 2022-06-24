Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Бургомистр Берлина полчаса разговаривала с "фейковым" мэром Киева Кличко

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бургомистр Берлина Франциска Гиффай около получаса разговаривала по видеосвязи с самозванцем, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщает в пятницу газета Tagesspiegel.

"Судя по всему, это был "дипфейк", "глубокая подделка", - заявила пресс-секретарь столичного Сената Лиза Фрерихс.

При этом, как отмечает "Тагесшпигель", "собеседник Гиффай выглядел как Кличко".

По словам присутствовавших на этой беседе, разговор длился около получаса, но в итоге вызвал подозрения и был прерван.

Управление уголовной полиции Берлина инициировало расследование, чтобы выяснить детали произошедшего.

Германия Украина Берлин Киев Франциска Гиффай Виталий Кличко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием

Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием

Минобороны РФ заявило о блокировке Лисичанска с юга российской группировкой "Центр"

Военные РФ заявили о разгроме украинских частей в "Горском котле"

Блинкен заявил, что США продолжат поставки вооружений Украине

Блинкен заявил, что США продолжат поставки вооружений Украине

В Тбилиси убит один из основателей инвесткомпании Silk Road Group

Верховный суд США отменил прецедентное решение, гарантировавшее право на аборт

Польша получит кредит в 450 млн евро для помощи украинским беженцам

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });