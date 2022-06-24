Бургомистр Берлина полчаса разговаривала с "фейковым" мэром Киева Кличко

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бургомистр Берлина Франциска Гиффай около получаса разговаривала по видеосвязи с самозванцем, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщает в пятницу газета Tagesspiegel.

"Судя по всему, это был "дипфейк", "глубокая подделка", - заявила пресс-секретарь столичного Сената Лиза Фрерихс.

При этом, как отмечает "Тагесшпигель", "собеседник Гиффай выглядел как Кличко".

По словам присутствовавших на этой беседе, разговор длился около получаса, но в итоге вызвал подозрения и был прерван.

Управление уголовной полиции Берлина инициировало расследование, чтобы выяснить детали произошедшего.