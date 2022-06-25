В Шанхае два человека погибли при падении электрокара с третьего этажа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Электромобиль Nio упал с третьего этажа офиса компании-производителя в Шанхае, погибли два человека, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, инцидент произошел во время тест-драйва автомобиля. Жертвами аварии стали два сотрудника-испытателя, находившиеся за рулем. В какой-то момент они потеряли управление автомобилем, после чего машина разбила окна и упала на землю.

Nio подтвердила произошедшее, уточнив, что один из погибших был ее сотрудником, второй - техником одного из партнеров компании.

South China Morning Post полагает, что инцидент, вероятно, вызовет новую волну беспокойства по поводу безопасности "умных" электромобилей.