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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Россиянин утонул в акватории Гагры, спасая девушку

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Турист из Башкирии утонул в Абхазии, пытаясь спасти девушку.

"Житель Уфы Максим Беркли, 1982 года рождения, утонул накануне в акватории Гагры. Он пытался спасти девушку, которая тонула в море, однако сам стал тонуть. Очевидцы с берега кинулись спасать их. Девушку вытащили живой, а молодого человека спасти не удалось, он захлебнулся", - сообщил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия.

Тело погибшего спасатели доставили в морг гагрской больницы.

По данным МЧС республики, в прошлом году в результате нечастных случаев на воде в Абхазии утонули 20 человек.

Абхазия
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