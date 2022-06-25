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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Полиция Норвегии после стрельбы в Осло подняла уровень террористической опасности

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) установила максимальный уровень террористической опасности после стрельбы в ночном клубе в Осло, сообщает в субботу Associated Press.

Глава PST Роджер Берг назвал этот инцидент "актом радикального исламистского террора". По его словам, стрелок, арестованный вскоре после нападения в клубе, известен за счет "длинного списка из актов насилия и угроз".

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До этого на пресс-конференции представитель полиции сообщил, что арестованный по делу о стрельбе - подданный Норвегии иранского происхождения. У арестованного изъяли пистолет и автоматическое стрелковое оружие.

AP отмечало, что нападение произошло возле бара, популярного среди городского ЛГБТ-сообщества, и незадолго до начала ЛГБТ-парада. В результате инцидента организаторы отменили его проведение.

Ранее стало известно, что два человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе норвежской столицы Осло, еще 14 человек получили ранения.

Норвегия Осло
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