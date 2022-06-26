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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Слепой японский скейтбордист сделал 122 трюка подряд и стал рекордсменом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Японский скейтбордист, потерявший 95 процентов зрения из-за болезни, побил два мировых рекорда Гиннесса, выполнив 33 трюка за одну минуту с завязанными глазами, а затем 122 трюка подряд с завязанными глазами, сообщает агентство United Press International.

Рюсей Оучи, потерявший большую часть зрения из-за пигментного ретинита, сказал, что начал кататься на скейтборде в возрасте 14 лет, а всего через несколько лет начал терять зрение.

Оучи сказал, что он удвоил свои усилия и тренировался кататься на коньках со своими друзьями, в то время как его зрение ухудшилось.

Он поставил целью установить рекорд по количеству последовательных прыжков на скейтборде с завязанными глазами. В итоге ему удалось выполнить подряд 122 олли, скейт-трюка во время которого доска поднимается над землей.

Оучи сказал, что надеется, что другие скейтбордисты примут вызов и попытаются побить его рекорды.

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