Белорусская пенсионерка получила 3,5 года за клевету на Лукашенко и дискредитацию страны

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Три с половиной года лишения свободы и штраф получила 65-летняя пенсионерка из Брестской области Белоруссии за клевету на главу государства и дискредитацию страны, сообщили в Генпрокуратуре республики в понедельник.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств "суд Пружанского района постановил обвинительный приговор", заявили в прокуратуре. "На основании ч.1 ст.367 и ст.369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (3200 белорусских рублей или около $950 - ИФ)", - проинформировали в надзорном ведомстве.

По информации следствия, 65-летняя жительница Пружанского района 23 ноября 2021 года разместила в социальных сетях "заведомо ложные сведения о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующие страну, что было направлено на причинение существенного вреда государственным интересам".

"Она же 3 октября 2021 года с целью распространения заведомо ложных и порочащих главу государства сведений и измышлений разместила в открытом доступе на одном из YouTube-каналов видео с клеветническими высказываниями в его адрес", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в 2021 году женщина уже привлекалась к ответственности за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также публичное оскорбление президента.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.