Российский турист разбился, катаясь на мотоцикле в Турции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский турист погиб в ДТП на курорте Аланья в Турции, его мотоцикл столкнулся с автомобилем, сообщает портал Haberturk.

Инцидент произошел ночью в воскресенье. Как уточняет издание, 42-летний россиянин ехал на взятом в аренду мотоцикле в районе Кестель в Аланье, при перестроении в него врезался автомобиль.

"Прибывшая на место происшествия медицинская бригада установила, что россиянин скончался на месте. Его тело доставлено в муниципальный морг Аланьи. Момент аварии зафиксирован камерой видеонаблюдения, ведется расследование", - пишет издание.

Кестель - один из муниципальных районов Аланьи, расположен к югу от курортного города.