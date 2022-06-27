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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Российский турист разбился, катаясь на мотоцикле в Турции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский турист погиб в ДТП на курорте Аланья в Турции, его мотоцикл столкнулся с автомобилем, сообщает портал Haberturk.

Инцидент произошел ночью в воскресенье. Как уточняет издание, 42-летний россиянин ехал на взятом в аренду мотоцикле в районе Кестель в Аланье, при перестроении в него врезался автомобиль.

"Прибывшая на место происшествия медицинская бригада установила, что россиянин скончался на месте. Его тело доставлено в муниципальный морг Аланьи. Момент аварии зафиксирован камерой видеонаблюдения, ведется расследование", - пишет издание.

Кестель - один из муниципальных районов Аланьи, расположен к югу от курортного города.

Турция Аланья
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