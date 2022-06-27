Путин заверил, что РФ намерена исполнять обязательства по поставкам удобрений в Бразилию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов Росси и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару состоялся по договоренности, достигнутой в ходе недавнего саммита БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", - говорится в сообщении.

В этом контексте, сообщили в пресс-службе, Путин подчеркнул, что "Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям".

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами, включая дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве и энергетике", - говорится в сообщении.

Затрагивались также некоторые вопросы международной повестки дня, в том числе с учетом начинающегося 1 июля ротационного председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.