Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Путин заверил, что РФ намерена исполнять обязательства по поставкам удобрений в Бразилию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов Росси и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару состоялся по договоренности, достигнутой в ходе недавнего саммита БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений. Акцентировалась важность восстановления обрушенной западными санкциями архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями", - говорится в сообщении.

В этом контексте, сообщили в пресс-службе, Путин подчеркнул, что "Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям".

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами, включая дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в сельском хозяйстве и энергетике", - говорится в сообщении.

Затрагивались также некоторые вопросы международной повестки дня, в том числе с учетом начинающегося 1 июля ротационного председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.

Бразилия Жаир Болсонару Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц из РФ

Россия высылает восемь греческих дипломатов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Франция призвала страны-производители нефти увеличить добычу

Франция призвала страны-производители нефти увеличить добычу

Против экс-президента Молдавии Додона выдвинуты новые обвинения

Против экс-президента Молдавии Додона выдвинуты новые обвинения

Расходы США на обслуживание госбумаг выросли на 30% с октября 2021 года

Советник Байдена заявил, что у G7 нет согласия по вопросу ограничения цен на нефть РФ

Тимченко опротестовал в суде ЕС наложение санкций

Страны G7 подумают о передаче Украине средств от пошлин на российские товары

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });