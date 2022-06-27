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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Иордании не менее десяти человек погибли из-за утечки хлора

Еще больше двух сотен пострадали

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В иорданском портовом городе Акаба, расположенном на берегу Красного моря, произошла утечка газообразного хлора, погибли десять человек, и не менее 251 пострадали, пишет The National со ссылкой на городские власти.

В управлении общественной безопасности уже заявили, что контейнер с газом упал при транспортировке из-за поломки крана, и разгерметизировался. В СМИ попала видеозапись на которой видно, что контейнер подняли с грузовика и уронили на пришвартованное судно при погрузке. Судно окутало желтое облако.

Чиновники не уточнили, что это был за газ, однако источники местных СМИ неофициально говорят, что это хлор. В контейнере было 25 тонн газа, предназначенного для экспорта.

Жителям Акабы власти посоветовали не выходить из помещений и закрыть окна и двери. Пляжи города закрыты, судоходство у берегов прекращено, последствия аварии ликвидируются.

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасавнех поручил главе МВД взять на контроль расследование причин аварии.

Район, где произошел этот инцидент, расположен в 20 км через залив от израильского города Эйлат. В Акабе проживают 188 тысяч человек, в Эйлате - 50 тысяч.

Иордания Акаба Эйлат Израиль
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