Пашинян заверил, что у РФ нет причин для беспокойства из-за биолабораторий в Армении

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Созданные при содействии США биолаборатории находятся собственностью Армении, у российских партнеров нет поводов для беспокойства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Биолаборатории, которые находятся на территории Армении, являются стопроцентной собственностью Армении, хотя они созданы при содействии США. Мы приглашали наших российских партнеров, чтобы они на месте посмотрели, обсудили, есть ли поводы для беспокойства, и таких поводов найдено не было", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

Комментируя сведения о том, что армянские специалисты якобы участвовали в проектах на Украине, Пашинян заявил, что "это наука, и, возможно, что какой-то специалист участвовал в каком-то проекте на Украине".

"Но мы говорим своим партнерам - конкретизируйте, какие есть поводы для беспокойства, и нам не указано ни об одном действии, которое бы было связано с Украиной и может быть поводом для обеспокоенности", - отметил Пашинян.

Ранее посольство России в Армении выразило обеспокоенность "в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в том числе по линии военных ведомств".

При этом секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что Армения сотрудничает с Россией и другими международными партнерами в сфере обеспечения биологической безопасности.

"Решением премьер-министра Армении действует рабочая группа, которая координирует в стране сферу биобезопасности. Рабочую группу координирует секретарь Совета безопасности. Группа интенсивно работает со всеми международными партнерами. При координации рабочей группы в свое время в Армению прибыли специалисты из России, армянская сторона предоставила исчерпывающие ответы на все поднятые ими вопросы", - заявлял Григорян.

Как сообщалось, Армения намерена отказаться от выполнения обязательств передавать Минобороны США образцы опасных патогенов, которые собраны в республике.

В частности, армянское правительство предполагает подписать соответствующий протокол к соглашению с США от 2010 года "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия".