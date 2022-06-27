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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Минске заверили, что Белоруссия не угрожает Украине

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил в эфире телеканала СТВ в понедельник, что от республики не исходит угроз Украине.

"Нарастает сегодня политическое давление, мы уже привыкли к этому. Экономические санкции. (...) На Западе, мы к этому уже привыкли, отслеживаем, хотя нельзя к этому, наверное, привыкнуть", - сказал Вольфович.

Он отметил, что Украина также пытается "поставить заслон какой-то против Республики Беларусь".

"Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", - заверил госсекретарь белорусского Совбеза.

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