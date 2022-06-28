Десятки человек пострадали при крушении поезда в США, есть жертвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли и десятки получили ранения при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури, сообщает телеканал ABC News.

Восемь пассажирских вагонов и два локомотива сошли с рельсов около 12:42 по местному времени в результате столкновения с самосвалом.

Телеканал сообщает, что среди погибших два пассажира поезда и один человек, находившийся в самосвале. По меньшей мере 50 человек получили ранения. 13 пострадавших госпитализированы.

По данным компании-перевозчика Amtrak, поезд следовал из Лос-Анджелеса в Чикаго с 243 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что создает рабочую группу из 14 человек для расследования инцидента.