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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

Десятки человек пострадали при крушении поезда в США, есть жертвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли и десятки получили ранения при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури, сообщает телеканал ABC News.

Восемь пассажирских вагонов и два локомотива сошли с рельсов около 12:42 по местному времени в результате столкновения с самосвалом.

Телеканал сообщает, что среди погибших два пассажира поезда и один человек, находившийся в самосвале. По меньшей мере 50 человек получили ранения. 13 пострадавших госпитализированы.

По данным компании-перевозчика Amtrak, поезд следовал из Лос-Анджелеса в Чикаго с 243 пассажирами и 12 членами экипажа на борту.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что создает рабочую группу из 14 человек для расследования инцидента.

США Миссури Amtrak
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