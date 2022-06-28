Страны ОПЕК в пандемию вдвое сократили строительство скважин

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Количество построенных скважин в странах-участницах ОПЕК за два года сократилось почти вдвое, следует из ежегодного мирового бюллетеня альянса.

По итогам 2021 года, количество завершенных строительством скважин составляло 1 588 - это на 280 скважин меньше, чем было в 2020 году, и на 1 424 меньше показателя на конец 2019 года - 3 012 скважин.

При этом в мире, подсчитали в ОПЕК, количество завершенных скважин выросло в 2021 году на 5 619 - до 51 924 скважин, при том, что в 2019 году - 67 818 скважин.

Наиболее отрицательная динамика зафиксирована в Венесуэле, которая пострадала не только от пандемии, но и санкций против экспорта ее нефти: число построенных скважин в Боливарианской республике сократилось с 639 в 2019-м до 90 в 2021-м.

Существенное сокращение также зафиксировано в Саудовской Аравии (580 скважин в 2019-м против 314 в 2021-м), ОАЭ (440 против 254), Алжире (265 против 113), Анголе (104 против 27). Сохранить уровень строительства скважин из стран, входящих в ОПЕК, удалось только Кувейту - 379 скважин в 2019-м против 380 на конец 2021-го, при том, что в 2020 году Кувейт построил 444 скважины (данные Кувейта и Саудовской Аравии учитывают скважины, построенные в их нейтральных зонах).

Число активных буровых установок в странах ОПЕК за два года сократилось в 1,5 раза - с 721 в 2019 году до 489 в 2021-м. Наиболее активное восстановление бурения наблюдается в Африке, где количество активных установок на конец 2021 года превышало показатель 2019-го - 192 против 173 соответственно. В США количество эксплуатируемых буровых установок сократилось с 989 в 2019-м до 778 в 2021-м, при том, что в 2020-м функционировало всего 475 установок. Страны Ближнего Востока в прошлом году использовали 406 установок против 532 в 2019 году. В Латинской Америке число активных буровых установок также снизилось, с 265 в 2019-м до 112 в 2021-м, прежде всего из-за сокращения бурения в Венесуэле, где число эксплуатируемых установок за два года снизилось со 149 до трех.