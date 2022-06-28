Австралопитеки из Южной Африки оказались на миллион лет старше, чем считалось ранее

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Археологи с помощью нового метода датировки "состарили" окаменелости австралопитеков, найденные в пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке, более чем на 1 млн лет, говорится в сообщении университета.

Отмечается, что пещеры Стеркфонтейн прославились открытием первого взрослого австралопитека, древнего гоминина, в 1936 году.

Геолог Дэррил Грейнджер из Научного колледжа Университета Пердью и группа ученых, в том числе исследователи из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР), и Университета Тулузы Жан Жорес (Франция) обнаружили, что все пещерные отложения, содержащие австралопитеков, датируются возрастом от 3,4 до 3,7 млн лет, а не 2-2,5 млн лет, как предполагали ученые ранее.

"Этот возраст относит эти окаменелости к началу эры австралопитеков, а не к концу", - говорится в сообщении.

Грейнджер и команда использовали ускорительную масс-спектрометрию для измерения радиоактивных изотопов в горных породах, образующиеся под действием космических лучей – частиц высокой энергии, которые постоянно бомбардируют Землю.

В частности, изотоп алюминий-26, в котором отсутствует нейтрон и который медленно распадается, превращаясь в магний в течение миллионов лет, образуется, когда камень обнажается на поверхности, но не после того, как он был глубоко погребен в пещере.

Соответственно, ученые могут датировать пещерные отложения (и окаменелости в них), измеряя уровни алюминия-26 в сочетании с другим космогенным радиоизотопом, бериллием-10.

В дополнение к новым датам в Стеркфонтейне, основанным на космогенных нуклидах, исследовательская группа составила тщательные карты пещерных отложений и показала, как окаменелости животных разного возраста были смешаны во время раскопок в 1930-х и 1940-х годах, что привело к десятилетиям путаницы с предыдущими датировками, сказано в сообщении.