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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Восточный фланг НАТО уже усилили более 9,5 тыс. военнослужащих

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Общая численность восьми боевых групп, которые усилили восточный фланг НАТО, в настоящий момент составляет примерно 9 650 военнослужащих, свидетельствуют данные, распространенные альянсом.

"НАТО усилила присутствие в восточной части альянса восемью многонациональными группами общей примерной численностью в 9 641 человек", - говорится в сообщении.

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"Эти многонациональные боевые группы, размещенные в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии, находятся в боевой готовности. Они являются частью самого мощного усиления коллективной обороны НАТО за последнее поколение", - отмечается в тексте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса. "Мы усилим боевые группы на востоке нашей территории до уровня бригад", - сказалл генсек.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, коснется ли это решение всех восьми боевых групп альянса, Столтенберг пояснил, что это не так: усиление до уровня бригад коснется только части из них.

НАТО
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