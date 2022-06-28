В ледниках Тибета нашли сотни новых видов бактерий и несколько древних вирусов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ученые Китайской академии наук обнаружили почти тысячу видов бактерий в образцах снега и льда, собранных с тибетских ледников, сообщает портал Phys.org.

Отмечается, что ледяные щиты и ледники покрывают примерно 10% поверхности Земли, а также служат крупнейшим резервуаром пресной воды.

Ученые собрали образцы снега и льда с 21 ледника в Тибете в 2010-2016 годах, растопили их и протестировали, чтобы увидеть, что осталось в воде.

"При этом исследователи обнаружили 968 уникальных видов бактерий, 98% из которых никогда раньше не встречались. Результаты пришли вслед за исследованием другой команды, которая недавно обнаружила несколько вирусов во льду, возраст которого составляет 15 тыс. лет, большинство из которых никогда раньше не встречались", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, часть таких бактерий и вирусов могут быть заразными для животных и людей, и по мере таяния снега и льда из-за изменений климата они могут попасть с водой в реки и ручьи в населенные районы.

"И, возможно, еще большей проблемой может быть то, что современные растения и животные, включая людей, не обладают иммунитетом к старым микробам, что предполагает, что они могут быть смертельными и трудно поддающимися лечению. Таким образом, они представляют возможность возникновения местных эпидемий и, возможно, пандемий", - говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что бактерии, которые они изучали, происходили из особенно важной части мира – тающий снег и лед в Тибете питают несколько рек, которые ведут к густонаселенным районам в Китае и Индии. В связи с этим специалисты предлагают немедленно начать работу по изучению микробов, которые могут распространиться из ледников по всему миру.