В Грузии трое глав парламентских комитетов вышли из правящей партии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Трое депутатов парламента Грузии, занимающих посты председателей комитетов - Димитри Хундадзе, Созар Субари и Михаил Кавелашвили сообщили журналистам, что выходят из правящей партии "Грузинская мечта" и продолжат работу в законодательном органе в качестве беспартийных парламентариев.

"У нас нет никаких разногласий с лидерами и членами "Грузинской мечты", кроме одного вопроса, - в какой дозе представлять правду обществу и должно ли общество быть более информированным", - заявил Хундадзе.

Он отметил, что немало актуальных вопросов рассматривается в "Грузинской мечте" за кулисами и об этих вопросах вышедшие из правящей партии депутаты сообщат в среду населению.

По заявлению депутата Субари, есть очень большая вероятность втягивания Грузии в войну с Россией.

"Желающих втянуть Грузию в войну много и среди них весьма влиятельные лица. Если ружье однажды выстрелит, ты уже не управляешь процессом. Сегодня гарантом того, что Грузия не включится в войну, является народ, и он должен знать правду", - сказал Субари.

Решение о выходе из "Грузинской мечты" одних из самых активных ее членов стало неожиданным не только для лидеров правящей партии, но и представителей оппозиции.

Несмотря на выход из рядов парламентской фракции "Грузинская мечта" трех депутатов, она насчитывает в своих рядах 81 депутата и сохраняет парламентское большинство.

В предстоящее воскресенье, 3 июля в Тбилиси назначен массовый митинг оппозиционных сил, требующих отставки премьер-министра и создания правительства национального согласия.

Ранее 20 и 24 июня в Тбилиси состоялись две акции протеста с участием десятков тысяч человек. Участники протестных акций заявили, что нынешнее правительство не способно выполнить поставленные Европейским советом перед Грузией требования по проведению реформ, поэтому правительство Гарибашвили должно уйти в отставку.