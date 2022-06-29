Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Американский спасатель пролез по дренажной трубе 5 метров, чтобы спасти пропавшую собаку

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пропавший золотистый ретривер по кличке Лайла, обнаруженный глубоко в сточной трубе в северной части штата Нью-Йорк, был спасен сотрудником Службы спасения, который полез за собакой в трубу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

3-летняя собака пропала с полудня пятницы. В воскресенье ее хозяин Руди Фурер выгуливал двух своих других собак (отпрысков Лайлы) в нескольких сотнях футов по дороге от своего дома, когда услышал "жалобный лай".

Фурер попытался вытащить усталую собаку, но в конце концов позвонил в 911. Вскоре прибыли двое сотрудников Службы спасения. Спасать собаку решил Джимми Расафон, поскольку был маленькой комплекции.

"Он присел на корточки и исчез в яме с поводком, на котором было колье", - рассказывает владелец собаки.

Патрульный и ретривер оба вылезли насквозь промокшие, но невредимые.

США Нью-Йорк Ретривер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Постпред Китая при ООН предостерёг от попыток создания аналога НАТО в Азии

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

В Хельсинки заявили о согласии Анкары поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Дипломатическое противостояние

Генконсульство Греции в Москве до 4 июля не будет оформлять визы

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

Что произошло за день: вторник, 28 июня

Российский ЗАГС начал работу в Херсоне

Болгария решила выслать почти половину сотрудников российской дипмиссии

Болгария решила выслать почти половину сотрудников российской дипмиссии

Шотландия запланировала на осень 2023 года консультативный референдум о независимости

Военная операция на Украине

Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });