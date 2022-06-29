Американский спасатель пролез по дренажной трубе 5 метров, чтобы спасти пропавшую собаку

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пропавший золотистый ретривер по кличке Лайла, обнаруженный глубоко в сточной трубе в северной части штата Нью-Йорк, был спасен сотрудником Службы спасения, который полез за собакой в трубу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

3-летняя собака пропала с полудня пятницы. В воскресенье ее хозяин Руди Фурер выгуливал двух своих других собак (отпрысков Лайлы) в нескольких сотнях футов по дороге от своего дома, когда услышал "жалобный лай".

Фурер попытался вытащить усталую собаку, но в конце концов позвонил в 911. Вскоре прибыли двое сотрудников Службы спасения. Спасать собаку решил Джимми Расафон, поскольку был маленькой комплекции.

"Он присел на корточки и исчез в яме с поводком, на котором было колье", - рассказывает владелец собаки.

Патрульный и ретривер оба вылезли насквозь промокшие, но невредимые.