Американец прошел 5,5 км балансируя гитарой на подбородке, и вошел в Книгу рекордов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Житель штата Айдахо побил мировой рекорд Гиннесса, пройдя 5,47 км балансируя гитарой на подбородке, сообщает агентство United Press International.

Дэвид Раш - известный рекордсмен, который побил почти 250 мировых рекордов Гиннесса, продвигая STEM-образование. Он сказал, что ему потребовался 1 час и 7 минут, чтобы побить новый необычный для него рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному при балансировании гитары на подбородке.

Раш прошел 13 кругов по трассе - в общей сложности 5,4 км - прежде чем гитара упала. Этой суммы было достаточно, чтобы претендовать на рекорд.

Раш сказал, что во время прогулки ему приходится "бороться с легким ветерком", а потом у него кружилась и болела голова, так что ему пришлось некоторое время полежать на земле, чтобы прийти в себя.