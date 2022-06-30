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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Греция официально запросила у США истребители F-35

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Греция направила письмо США с официальным запросом о покупке одной эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает агентство Associated Press.

Это решение озвучил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе саммита НАТО в Мадриде. Он не исключил, что позже Греция закажет и дополнительную партию таких самолетов.

"Часть этого процесса - это отправка письма с запросом. И недавно мы его отправили", - сказал он.

Он пояснил, что рассмотрение заявки - "это длительный процесс", и что по оценкам Афин, после совершения сделки истребители прибудут в Грецию не ранее 2027-2028 годов.

Также Греция ранее уже заказала 24 французских истребителя Rafale, среди них шесть новые и еще 18 ранее находились на вооружении у французских ВВС, а также три французских фрегата.

Греция США НАТО
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