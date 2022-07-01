В Луганске заявили о наступлении сил ЛНР и РФ на Лисичанск с четырех направлений

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации ведут наступление на Лисичанск с четырех направлений, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Союзные войска атакуют Лисичанск с четырех сторон", - написал Мирошник в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в пригороде Лисичанска "с юга и востока большинство населенных пунктов уже контролируют союзные войска ЛНР и России".

"Сегодня они (союзные силы - ИФ) завершали зачистку на Лисичанском НПЗ (нефтеперерабатывающем заводе - ИФ) - в Верхнекаменке, в близлежащей - Золоторевке и южном пригороде Лисичанска - Белой горе. Там ситуация понятна и бесспорна в пользу освободителей", - сообщил посол ЛНР в РФ.