Экс-госсекретарь США назвал три возможных варианта урегулирования украинского кризиса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время существуют три варианта урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил отставной госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.

В интервью британскому изданию The Spectator Киссинджер сказал, что первый возможный вариант развития событий - Россия "завоюет 20% территории Украины", включая большую часть Донбасса, а также "полосу земли вдоль Черного моря". По его мнению, для Москвы "это будет победа", а роль НАТО "не будет столь решающей, как считалось ранее".

Второй вариант - "будет предпринята попытка вытеснить Россию с территории, которую она приобрела до этой войны, включая Крым", и тогда для Запада "встанет вопрос о войне с самой Россией".

В качестве третьего возможного сценария Киссинджер назвал возвращение линии фронта к положению до начала российской специальной военной операции. В этом случае Украина "будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет его частью".

По его словам, "это будет значительным достижением для союзников". Киссинджер пояснил, что при таком исходе "НАТО будет усилено за счет присоединения Финляндии и Швеции, что создаст возможность для обороны стран Балтии", а Украина "будет располагать крупнейшими обычными сухопутными войсками в Европе, связанными с НАТО".