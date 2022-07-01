Нур-Султан рассчитывает на стратегическое партнерство с США и Великобританией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Основой нового этапа отношений Казахстана с США являются регулярные встречи высокого уровня комиссии по стратегическому партнерству, заявил вице-премьер - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"Сегодня Казахстан выстраивает новый этап отношений с Соединенными Штатами Америки. Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству", - сказал он на международной конференции "Республика Казахстан в современной системе международных отношений" в пятницу.

Также Тлеуберди заявил, что в связи с выходом Великобритании из ЕС Казахстан намерен переформатировать казахстанско-британские отношения.

"С удовлетворением отмечаем завершение работы над новым соглашением о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией", - добавил он, отметив, что в целом взаимодействие Казахстана с европейскими странами "основывается на максимальном использовании преимуществ".

Вместе с тем Тлеуберди подчеркнул, что конструктивное взаимодействие России и Казахстана развивается динамично.

"Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией, ключевым стратегическим партнером Казахстана, развивается динамично", - отметил он.

Конференция приурочена к 30-летию дипломатической службы Казахстана.