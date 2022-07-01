Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Вирусы денге и Зика делают человека "вкуснее" для комаров

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ученые из Университета Цинхуа в КНР установили, что зараженные вирусами денге или Зика люди активнее привлекают комаров - переносчиков этих болезней, сообщает портал научной информации Phys.org.

"Исследование показывает, что, когда люди и мыши заражаются вирусами денге или Зика, они выделяют химическое вещество, которое может сделать их более привлекательными для комаров", - говорится в сообщении.

Сначала ученые выяснили, что комары предпочитают кусать мышей, зараженных денге и Зика. Оказалось, что инфицированные животные выделяют аномально большое количество ацетофенона (это соединение также можно найти во многих фруктах и некоторых сырах).

Проанализировав, как именно флавивирусы денге и Зика повышают уровень ацетофенона, ученые описали его как "сложное взаимодействие между микробиотой кожи хозяев, флавивирусами и комарами".

"Когда флавивирус проникает в хозяина, он вступает в "перетягивание каната" с клетками организма хозяина для контроля уровня ключевого белка, который регулирует состав микробиома кожи - RELMa. Если клетки побеждают, RELMa сдерживает бактерии, продуцирующие ацетофенон", - говорится в сообщении.

При этом и вирусы денге, и вирус Зика способствуют размножению кожных бактерий, продуцирующих ацетофенон, подавляя экспрессию RELMa.

"В результате некоторые бактерии чрезмерно размножаются и вырабатывают больше ацетофенона. Внезапно эти больные особи пахнут для комаров так же вкусно, как поднос со свежеиспеченным печеньем для группы пятилетних детей", - отмечает издание.

Ученые стали искать способ помочь клеткам выиграть соревнование: они проверили, может ли изотретиноин (производное витамина А), обычно используемое в качестве лекарства от прыщей, подавлять выработку ацетофенона.

Накормив мышей изотретиноином и посадив в емкость с комарами, исследователи установили, что насекомые нападали на зараженных мышей, получавших изотретиноин, не более активно, чем на неинфицированных животных.

В дальнейшем ученые намерены вводить изотретиноин пациентам с денге с пищей, чтобы снизить активность комаров, вызываемую ацетофеноном. Также они хотят идентифицировать специфические обонятельные рецепторы ацетофенона у комаров и удалить гены из популяции комаров с помощью технологии генной инженерии.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Софии не намерены менять позицию по дипломатам РФ, объявленным персонами нон грата

Что случилось этой ночью: пятница, 1 июля

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Яир Лапид возглавил правительство Израиля

Дипломатическое противостояние

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов

Путин обвинил Запад в использовании Украины для сдерживания РФ

Великобритания дала своим резидентам месяц на сворачивание операций с Росбанком

Великобритания дала своим резидентам месяц на сворачивание операций с Росбанком

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });