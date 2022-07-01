Экс-глава ЦИК Киргизии переведен из СИЗО под домашний арест

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава ЦИК Киргизии Туйгунаалы Абдраимов, задержанный по подозрению в злоупотреблении должностным положением, после возмещения нанесенного государству ущерба переведен на домашний арест, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

"В ходе дальнейшего расследования уголовного дела Абдраимов осознал свои противоправные действия, раскаиваясь в содеянном, дабы смягчить свое наказание передал земельный участок (мусорную свалку) площадью 11,2 га. на баланс Иссык-Атинской районной администрации Чуйской области Киргизии, полностью возместил установленный по делу ущерб в размере 15,3 млн сомов ($191 тыс.). В связи с этим Первомайским судом Бишкека по ходатайству следствия мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Абдраимов также добровольно передал на баланс Федерации профсоюзов Киргизии гостевой корпус, расположенный на территории курорта "Иссык-Ата".

Абдраимов был задержан 1 мая по подозрению в злоупотреблении должностным положением и арестован на два месяца с содержанием СИЗО ГКНБ.

По данным спецслужбы, Абдраимов в бытность председателем Центризбиркома, используя свое служебное положение, вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района (Чуйская область Киргизии - ИФ) безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО "Кайнар", в котором доля Абдраимова составляет 95%. Мэрия города Кант с 2015 года ежемесячно выплачивала ЗАО "Кайнар" 250 тыс. сомов ($3,1 тыс.) за утилизацию твердых бытовых отходов. Однако ЗАО "Кайнар" не соблюдает санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, компания ограничивается лишь организацией свалки.

Абдраимов дважды занимал должность главы ЦИК Киргизии: в 2005-2006 годах при президенте Курманбеке Бакиеве и в 2011-2016 годах, когда Киргизию возглавлял Алмазбек Атамбаев. С 2018 по 2019 годы был полномочным представителем правительства Киргизии в Чуйской области.