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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

В Южной Корее объявили предупреждение об опасности из-за жары

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Метеорологическое предупреждение об опасности объявлено в субботу в Южной Корее в связи с наступившей жарой, сообщает Yonhap.

Агентство отмечает, что министерство внутренних дел и безопасности выпускает такое предупреждение тогда, когда на протяжении как минимум трех дней температура на 40% территории страны достигает 33 градусов по Цельсию или выше.

В период действия этого предупреждения министерство принимает меры по поддержке рабочих, находящихся значительную часть времени на открытом воздухе, в частности, строителей, а также фермеров и одиноких пожилых людей.

Yonhap напоминает, что в этом году жара накрыла Южную Корею на 18 дней раньше, чем в прошлом.

Южная Корея
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