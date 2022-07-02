Протестующие в Ливии ворвались в здание парламента в Тобруке

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотни людей ворвались в здание парламента в ливийском городе Тобрук, сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

На публикуемых в соцсетях кадрах видны протестующие, выкрикивающие "Да здравствует Ливия", на некоторых кадрах люди собирают перед зданием автомобильные шины и поджигают их.

Само здание парламента на тот момент было пусто.

CNN пишет, что акции протеста начались из-за ухудшения условий жизни людей.

Ливия оказалась в кризисе после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

На западе в Триполи базируется глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба. Его поддерживает ООН. В Тобруке находится премьер-министр Фатхи Башага.

Дбейба был назначен на свой пост после организованных ООН в Женеве переговоров в прошлом году. Он должен был руководить правительством до выборов. Однако выборы были отложены, и парламент "восточной части страны" выбрал Башагу. Дбейба не признает правительства Башаги, а тот в свою очередь считает, что соперник незаконно занимает пост после отсрочки проведения выборов.