В городе Акрон в США отменили празднования 4 июля после гибели чернокожего

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти города Акрон в американском штате Огайо отменили массовые торжества по случаю Дня независимости 4 июля, опасаясь уличных протестов. Как сообщает The Washington Post, несколько дней назад в городе при задержании был застрелен чернокожий, что вызвало волну возмущения в обществе.

По данным издания, в понедельник, 27 июня, полиция пыталась остановить за нарушение правил автомобиль 25-летнего Джейланда Уокера. По данным полиции, водитель на выстрелил в преследующих его силовиков. Уокер выпрыгнул из машины и попытался убежать от полиции.

Его удалось догнать на парковке. Затем, как следует из полицейского отчета, "подозреваемый дал офицерам полиции основание полагать, что он представляет для них смертельную опасность. В результате сотрудники полиции выстрелили в подозреваемого".

Как пишет The WP, в чернокожего Джейланда Уокера было выпущено более 90 пуль, более 60 из них попали в цель. Он скончался на месте.

Восемь полицейских, которые участвовали в задержании и стреляли в Уокера, были отстранены на время расследования.

В машине подозреваемого был найден пистолет. Как утверждает адвокат, нанятый семьей Уокера, нет доказательств, что из этого оружия стреляли в полицейских.

Гибель мужчины вызвала возмущение местных жителей. Это третий человек, застреленный в Огайо при задержании, с декабря.

В прошлом году, пишет The WP со ссылкой на собственные данные, в США были застрелены полицией более 1040 человек. При этом издание отмечает, что половина этих людей - белые, однако чернокожие погибают при задержании непропорционально часто: афроамериканцы составляют 13% общего населения США, но их убивают при задержании в два раза чаще, чем белых.