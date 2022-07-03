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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

86-летняя американка вошла в Книгу рекордов как самая старая стюардесса

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Жительница Бостона, проработавшая в авиации 65 лет, была названа самой продолжительной стюардессой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

86-летняя Бетт Нэш начала работать стюардессой в 1957 году в авиакомпании Eastern Airlines и по сей день работает в American Airlines без каких-либо перерывов в работе, что подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

Нэш сказала, что большую часть своей карьеры она проработала на рейсе Нью-Йорк-Бостон-Вашингтон, потому что это позволяет ей возвращаться домой ночью, чтобы ухаживать за своим сыном-инвалидом.

Книга рекордов Гиннесса сообщила, что Нэш также является старейшей в настоящее время работающей стюардессой в мире.

Нэш отметила, что работа значительно изменилась с прошлых времен.

"Вы должны были быть определенного роста, вы должны были быть определенного веса. Раньше это было ужасно. Ты набираешь несколько фунтов, и тебе приходится постоянно взвешиваться, а потом, если ты будешь продолжать в том же духе, тебя сократят"

В настоящий момент работа в американской авиации не сопряжена с такими трудностями, утверждает Нэш.

Книга рекордов Гиннеса Бостон
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