В США погиб человек из-за взрыва на авиашоу
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в авиасалоне в Мичигане после того, как в субботу днем загорелся "реактивный грузовик", сообщает канал Fox News.
Реактивный грузовик Shockwave мчался наперегонки с двумя самолетами на скорости около 480 км в час и взорвался на глазах у зрителей.
В городе Батл-Крик, штат Мичиган, сообщили, что в результате взрыва погиб один человек.
Видеозапись взрыва, произошедшего на авиасалоне Field of Flight, распространилась в социальных сетях.