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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

В США погиб человек из-за взрыва на авиашоу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в авиасалоне в Мичигане после того, как в субботу днем загорелся "реактивный грузовик", сообщает канал Fox News.

Реактивный грузовик Shockwave мчался наперегонки с двумя самолетами на скорости около 480 км в час и взорвался на глазах у зрителей.

В городе Батл-Крик, штат Мичиган, сообщили, что в результате взрыва погиб один человек.

Видеозапись взрыва, произошедшего на авиасалоне Field of Flight, распространилась в социальных сетях.

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