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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Число случаев COVID-19 в мире превысило 548,8 млн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 548 млн 828 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 338 519 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 816,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 117, Франции - 2 282, Германии - 1 676, Великобритании - 2 630.

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