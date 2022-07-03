В Турции заявили о трех вариантах доставки туркменского газа в страну

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что прорабатываются три варианта доставки туркменского природного газа в Турцию, подготовительная деятельность в этом направлении подходит к концу.

"Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению", - приводит "Анадолу" его слова.

Октай заявил, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.