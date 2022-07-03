Минобороны РФ опубликовало кадры из Белогоровки, занятой российскими войсками

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белогоровка в ЛНР и установили знамя на здании администрации, заявили в Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных министерством, показаны военнослужащие ВС РФ, устанавливающие красное знамя на флагшток администрации поселка.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об окружении Лисичанска и блокировании там украинской военной группировки.

По сообщению военного ведомства, его глава Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о установлении контроля над всей территорией ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.