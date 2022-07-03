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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Обрушение части ледника в Италии привело к гибели людей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Обрушение части ледника Мармалада на севере Италии привело к гибели минимум шести человек, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на местные власти.

Кроме того, восемь человек получили травмы, а около десятка числятся пропавшими без вести.

Катастрофа произошла в горах на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето. На месте происшествия работают спасатели.

Газета отмечает, что обрушение части ледника произошло на фоне аномально жаркой погоды в Италии: она ощущается и в горах и ускоряет таяние ледников.

Италия
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