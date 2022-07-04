Нефтяники США посоветовали стажеру Белого дома записаться на курс по экономике

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нефтегазовая ассоциация (Oil & Gas Association) США рекомендовала стажеру Белого дома записаться на курс экономики для начинающих в ответ на твит с призывом опустить цены на бензин на американских АЗС.

В субботу в твиттере американского лидера Джо Байдена был опубликован пост, в котором политик призывал операторов автозаправочных станций снизить цены на топливо по всей стране.

"Работаем над этим, господин президент, - написала в ответ ассоциация. - Счастливого 4 июля (День независимости в США - ИФ) и, пожалуйста, убедитесь в том, что стажер Белого дома, который написал этот твит, записался на курс экономики для начинающих на осенний семестр".

Цена бензина на американских АЗС в среднем составляет сейчас $4,812 за галлон (3,7 литра), что на 5 центов больше чем месяцем ранее. В некоторых штатах цена гораздо выше - в Калифорнии бензин стоит $6,244 за галлон, в Иллинойсе - $5,325.

Ранее администрация Байдена призывала Конгресс отменить на три месяца налог на бензин для снижения цен на топливо. Эта мера не получила поддержки даже среди соратников президента по Демократической партии, сообщает The New York Post.